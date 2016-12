Immuuntherapie bij kanker is vanaf januari terugbetaald, maar niet voor iedereen. Zo is er bijvoorbeeld de elfjarige Rosalie uit Ranst die getroffen is door een hersentumor. Zij kan niet rekenen op steun van de overheid. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block stelt de behandeling van immuuntherapie ter beschikking voor andere kankerpatiënten zoals long-en niercelkanker. Maar aan patiënten zoals Rosalie is niet gedacht. De rekening van meer dan 50 000 euro zullen haar ouders zelf moeten betalen.