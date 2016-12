Mobiliteit en Verkeer VIDEO "Zachte opstart van de lage-emissiezone"

De lage emissiezones zijn binnenkort van tel. Vanaf één februari is het zover, dan mag u met een te vervuilende auto de stad niet meer in. Of toch niet in de Lage Emissiezones rond de Singel en op Linkeroever. Maar er zijn ook uitzonderingen.