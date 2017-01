Vind je lief in het shopping Center

Nog een kleine maand en dan is het alweer Valentijn. Wie nog geen partner heeft, kan in Wijnegem Shopping Center “shoppen voor een lief”. Want Wijnegem Shopping Center organiseert dit jaar geen traditionele Valentijnactie voor alle geliefden, maar een actie waarbij het haar vrijgezelle klanten helpt bij het daten.

Wijnegem Shopping Center organiseert dit jaar in samenwerking met, twee gekende firma’s in de datingwereld, een datingevent in Wijnegem Shopping Center. Van afterwork drinks tot etentjes voor vrijgezellen en speeddates… voor ieder wat wils!

Er zijn speeddates in verschillende leeftijdscategoriën. Daarvoor wordt een afgesloten ruimte gebouwd in de centrale koepel, zodat iedereen ongestoord kan deelnemen. De plaatsen zijn wel beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

Etentjes:

Op woensdag 8 februari zijn er etentjes voor vrijgezellen. Het principe is heel eenvoudig: telkens 5 mannen en 5 vrouwen uit dezelfde leeftijdscategorie dineren samen. Tussen elke gang wisselen we af: voorgerecht, hoofgerecht en nagerecht eten zij dus met nieuwe mensen

Afterwork drink:

Wie graag iets gezellig wil drinken met andere vrijgezellen, kan dan weer naar de 'afterwork drink' komen op vrijdag 10 februari tussen 18 en 21u. Over een gepaste openingszin hoeven zij zich alvast geen zorgen te maken, want elke aanwezige heer krijgt een sleuteltje en elke aanwezige dame een slotje. Wie zijn match vindt, krijgt een “win for life”.

Maak je kenbaar!

Wie het liever subtiel wil aanpakken, kan op zaterdag 11 februari komen shoppen in Wijnegem Shopping Center! Alle aanwezige vrijgezellen krijgen van onze hostessen een rood polsbandje. Kwestie van enkel nog te spotten of jouw favoriet een rood polsbandje draagt en… hem/haar even aan te spreken!