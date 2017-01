Vlaamse steun voor droom Robbe De Hert

Tijdens het weekend van 5 tot en met 7 mei vindt voor de eerste keer het Internationaal Stripfestival Antwerpen plaats in de Antwerpse binnenstad. Tijdens dit festival zetten de organiserende uitgeverijen Ballon Media en WPG (Standaard uitgeverij) alle facetten van het stripboekenvak in de kijker. Naast de unieke beleving voor zowel bezoekers als bewoners, ligt de focus ook op het samenbrengen van creatieve ondernemers uit de stripsector. De Groenplaats wordt het epicentrum van het festival. Daarnaast zullen her en der in de stad allerhande stripfiguren en -verhalen opduiken. Jonge én volwassen stripboekenliefhebbers veroveren de Groenplaats De Groenplaats wordt de uitvalsbasis voor het Internationaal Stripfestival Antwerpen. Daar kunnen groot en klein gedurende drie dagen terecht voor een unieke belevingswereld rond strips. Naast de grote stripboekenbeurs met talrijke (inter)nationale striptekenaars wordt ook een wonderlijke belevingszone gecreëerd waarin kinderen en volwassen kunnen spelen en strips live kunnen beleven. Op vrijdag 5 mei is er een bijzonder scholenaanbod op maat voor het basisonderwijs. Strips in heel de stad Ook de rest van de binnenstad zal tijdens het festival in het teken van strips staan. Op verschillende locaties duiken attracties en opstellingen op die bezoekers de kans geven om de wereld van strips en het stripvak op verschillende manieren te ontdekken en te beleven. Stripmuren doorheen de stad zullen in dat verband dienst doen als eyecatchers. Daarnaast zullen de organisatoren van het Internationaal Stripfestival Antwerpen ook samenwerken met Comics Station, het nieuwe stripbelevingscentrum in het station Antwerpen-Centraal. B2B-programma Het Internationaal Stripfestival Antwerpen richt zich niet alleen op bezoekers en bewoners maar ook op ondernemers uit het (strip)boekenvak. Tijdens het festival krijgen ondernemers uit Vlaanderen en Nederland de kans om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over de toekomstige uitdagingen binnen hun vakgebied. Dit gebeurt zowel op de beursvloer op de Groenplaats als tijdens een flankerend congres. (afbeelding stad Antwerpen)