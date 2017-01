"Voor verkiezingen spade in de grond"

De oppositiepartijen in het Vlaams parlement vinden dat de fout niet bij Zwijndrecht ligt, maar bij de Vlaamse regering en de BAM. Die zet volgens hen door zonder naar de bevolking te luisteren. CD&V, dat in Zwijndrecht mee met Groen het plan afschoot, verwacht dat er na aanpassingen toch een oplossing mogelijk is. Wij sprokkelden reacties.