Vannacht rond vier uur heeft het zwaar gebrand in de Van Cortbeemdelei in Deurne. Bewoners hoorden knallen en zagen bij aankomst drie auto's in lichterlaaie staan. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat ook enkele huizen deelden in de schade. Gewonden vielen er gelukkig niet. De politie onderzoekt nu de zaak. Brandstichting wordt niet uitgesloten.