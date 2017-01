Waterlek Grotesteenweg in Berchem

Vanochtend is er een waterlek ontstaan aan de Grotesteenweg in Berchem ter hoogte van de wijk Pulhof. Omdat het nog vriest, is de situatie daar nog gevaarlijk. Hulpdiensten vragen de buurt te mijden.

Het gaat om een ondergrondse hydrant die lek is. Daardoor sijpelt het water langs het voetpad de weg op. Men is bezig met het lek te dichten, maar dat kan nog enige tijd duren. Door de temperaturen onder nul, vriest het opgespatte water aan en dat kan gevaarlijk zijn voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

(foto : Google Street View)