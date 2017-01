Wegenwachters hebben de handen vol

Op deze tweede dag van het jaar kreeg de VAB-Alarmcentrale vanmorgen 25% meer oproepen te verwerken dan op een standaard maandagochtend.



En zelfs 4 keer meer oproepen dan normaal. Dat is opmerkelijk, want het is nog kerstvakantie en veel bedrijven openen morgen pas de deuren. De koude veroorzaakte voornamelijk startproblemen, maar daarnaast zijn ook de wegen gevaarlijk glad. Dat was op de VAB-Alarmcentrale dan weer te merken aan een stijging in het aantal ongevallen. Ook morgen, dinsdag, wordt er een drukke ochtend verwacht bij VAB.