Werken voor de deur? Hinderpremie van 2000 euro voor handelaars

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat, zullen vanaf komende zomer automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2000 euro. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist, op voorstel van Vlaams economieminister Philippe Muyters.



Ook Antwerpen kreunt onder de wegenwerken, en dat zal het komende jaar met de werken aan de Noorderleien nog toenemen. De Vlaamse hinderpremie voor handelaren is er dan ook erg welkom. Daar bovenop komt er nog een extra vergoeding van 80 euro per dag, als handelaren ook door de werken gedwongen worden hun zaak volledig te sluiten. Zelfstandigen die buiten de werfzone liggen, of handelaars die het minder van toevallige passanten moeten hebben, krijgen de premie van 2000 euro niet, zij hebben enkel recht op een tegemoetkoming van 80 euro per dag. En dat vanaf de achtste sluitingsdag