Winter-BBQ voor alle Antwerpenaren

Het stadsbestuur nodigt op zondag 8 januari alle Antwerpenaars uit op een gezellige Winter-BBQ. Die vindt plaats op de Scheldekaaien aan de voetgangerstunnel met een mooi vergezicht over de Schelde.

De Winter-BBQ wordt een fijn volksfeest waar iedereen geniet van allerlei lekkers en livemuziek. Die dag vindt ook de laatste familiedag van Winter in Antwerpen plaats én de eerste winkelzondag van het jaar. De stad verwacht het hele weekend extra veel bezoekers en raadt aan om op een slimme manier naar de stad te komen: met het openbaar vervoer of met de wagen tot aan een park-and-ride en daarna met het openbaar vervoer. Verder neemt ze maatregelen om het verkeer in en rond het centrum in goede banen te leiden.

De stad biedt allerlei lekkers aan: vlees of een groenteburger op de barbecue, maar ook soep en frietjes. Daar hoort een frisdrankje bij, een (lokaal) bier, een borreltje of een koffie. Daarnaast is er muziek van een jazzband en komt er een dj jazzplaatjes draaien. De Winter-BBQ wordt op die manier een gezellig volksfeest met een plezante en warme sfeer.

Ook laatste familiedag en eerste winkelzondag

Met de Winter-BBQ wordt Winter in Antwerpen in schoonheid afgesloten. Diezelfde dag vindt ook de laatste familiezondag plaats, met leuke voordelen voor gezinnen en kindjes. Bovendien zijn de winkels in de binnenstad open voor de eerste winkelzondag van 2017. De solden zijn dan al gestart.

Praktisch

Winter-BBQ

Van 12 tot 17 uur

Scheldekaaien (aan voetgangerstunnel)

Gratis bonnetjes (1 x eten, 2 x drinken) af te halen tussen 12 en 14 uur. De bonnetjes zijn te gebruiken tot 17 uur. Wie zijn bonnetjes heeft opgebruikt, kan tegen betaling een drankje of een hapje krijgen.

Zondag familiedag

Doorlopend kinderanimatie op verschillende locaties

gratis op het reuzenrad (Steenplein) tussen 11 en 13 uur (tot 12 jaar)

vroege opening schaatsbaan (Groenplaats) voor families van 10 tot 11 uur

gratis minigolf (tot 10 jaar) (Steenplein)

kortingen aan de verschillende attracties van de winterfoor (Steenplein)

Meer activiteiten en attracties op www.winterinantwerpen.be

Winkelzondag

Winkels in de Antwerpse binnenstad

Alle info op www.antwerpen.be/winkelzondagen

Slim naar Antwerpen tijdens eerste soldenweekend

Het winkelhart van Antwerpen is tijdens het eerste soldenweekend van het jaar vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Via de park-and-rides aan de rand van de stad en de parkings in de stationsomgevingen en aan de rand van de kernstad kunnen bezoekers de stad gemakkelijk bereiken. De park-and-rides en parkings sluiten aan op frequent rijdende trams die snel naar het shoppinghart van de stad rijden.

Met de wagen

Voor wie toch met de wagen komt, zijn er in het centrum van de stad verschillende betaalparkings. Het parkeergeleidingssysteem leidt automobilisten naar een vrije parkeerplaats. Op de website www.slimnaarantwerpen.be vinden bezoekers alle mobiliteitsinfo terug om Antwerpen te bereiken, en info over eventuele werken in en rond de stad.