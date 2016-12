Ziekenhuizen populair terrein voor dieven

Elke dag krijgt de politie minstens twee klachten binnen van diefstallen in ziekenhuizen. Het is een probleem dat steeds groter wordt.

De dieven wachten altijd af tot de patient even z'n kamer verlaat voor een onderzoek en dan slaan ze toe. Het fenomeen is zeker ook de Antwerpse ziekenhuizen niet onbekend. In Sint-Vincentius proberen ze het probleem aan te pakken door met lockers te werken. Hoe dat precies werkt, ziet u vanavond in ons avondnieuws.