'Zoek mijn telefoon' bewijst andermaal zijn nut

Een jonge vrouw werd vannacht op café bestolen van een draagbare computer en een smartphone. Ze kwam er pas achter toen ze de zaak aan de Nieuwstad rond 2u30 verliet.

De vrouw sprak een patrouille aan en ze activeerde de functie 'zoek mijn telefoon' op een ander toestel. Volgens het signaal bevond de gsm zich in de buurt van het stadspark. De politie trof in de buurt een achtergelaten fiets aan die wellicht door de dader gebruikt werd. Nazicht in het stadspark leverde niets op. Wat later kwam er een signaal binnen dat aangaf dat de gsm, en wellicht dus ook de dader, aan het kruispunt van de Rubenslei met de Van Eycklei was. De inspecteurs deden te voet nazicht en zagen een man die zich probeerde te verschuilen in een portaal. De verdachte, met de laptop nog in de hand, kon niet aan de politie ontkomen. Bij het aftasten werd ook nog de smartphone gevonden. De verdachte is een man van 26 jaar. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.