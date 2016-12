Zondal gaat niet in op 'wurgend' voorstel van de stad

De uitbater van skipiste Zondal uit Deurne wijst het aanbod van de stad om tot in juni 2017 te kunnen blijven skiën op skipiste Zondal af.



Aan dat voorstel was de voorwaarde verbonden dat de uitbater van skipiste alle juridische procedures tegen skiclub Aspen in Wilrijk zou stopzetten. Maar die procedure wordt gevoerd door bvba Zondal en daar heeft de gelijknamige skiclub naar eigen zeggen weinig vat op. De club noemt het aanbod van de stad dan ook een wurgend voorstel waarbij de skiclub als drukkingsmiddel gebruikt wordt in een geschil tussen stad Antwerpen en bvba Zondal. Vanaf 1 januari kan er dus in principe niet meer geskiet worden op Zondal, maar de uitbater heeft al aangegeven dat de piste open blijft zolang hij over de sleutel beschikt. De skipiste aan de Ruggeveldlaan wordt volgend jaar afgebroken omdat de stad op die locatie een groot zwembadcomplex wil bouwen.