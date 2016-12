ZOO Antwerpen adopteert dieren Aquatopia

Nu Aquatopia in januari de deuren sluit, zouden meer dan 2 500 vissen, reptielen, amfibieën en ongewervelden binnenkort dakloos worden. Maar dit is buiten buur ZOO Antwerpen gerekend. Een groot deel van de dieren zal ZOO Antwerpen zelf opvangen en voor de overige dieren gebruikt de ZOO haar expertise en contacten om naar huisvesting te zoeken.

Curator Philippe Jouk van ZOO Antwerpen overlegt met de nieuwe eigenaar, de verantwoordelijke van Aquatopia, hun dierenarts en de hoofdverzorger om de dieren in zoveel mogelijk erkende instituten en opvangcentra te kunnen onderbrengen. Het welzijn en de huisvesting van de dieren zijn een prioriteit.

Curator Philippe Jouk: “We zijn blij dat we kunnen helpen en we gaan ervoor zorgen dat elk beestje op een goede plaats terechtkomt. Het is een huzarenstuk om zoveel dieren op zo’n korte tijd een nieuwe, goede thuis te geven, maar met onze kennis en contacten overal in Europa moet dit zeker lukken.”

ZOO Antwerpen heeft een Aquarium met een mooie collectie vissen en als kers op de taart een groot rifaquarium. De vissen van Aquatopia die binnen de collectieplanning passen, komen de vissen van de ZOO vervoegen. Zo krijgt al meer dan de helft van de vissen een bestemming dicht bij huis. Hun vervoer gebeurt met isotherme bakken over het Koningin Astridplein om de temperatuur en de kwaliteit van het water te behouden. Voor enkele reptielen wordt er opvang voorzien in het Serpentarium, de reptielenzoo in Blankenberge van dezelfde moedermaatschappij als de ZOO, de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen).

Voor de overige gasten, zoals de zeeschildpadden en de haaien, zoekt Philippe Jouk een thuis zo dicht mogelijk bij huis om het transport van de dieren zo kort mogelijk te houden, zo zijn Nausicaa in Frankrijk en Burgers’ Zoo in Nederland enkele van de kandidaten.

Koen Kennis, schepen voor Toerisme: “Fantastisch dat heel wat vissen nu een plaatsje krijgen in ZOO Antwerpen, één van de grootste rifaquariums van Europa. Een hele geruststelling én extra kijkplezier dus voor de bezoekers aan de ZOO.”

Bij Aquatopia werken twee dierverzorgers die hun baan verliezen. ZOO Antwerpen geeft één van hen een nieuwe job in haar Aquarium. Hij zal daar zijn vissen verder kunnen koesteren en hij gaat ook mee onder water tijdens de duikersbabbels in het rifaquarium.