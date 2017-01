Zorgbedrijf Antwerpen lanceert seventiesfeesten

Elke ’20 in 70’ avond wordt een fuif helemaal in seventiesstijl, voor al wie 20 was in de jaren ’70 of dat wel had willen zijn. Zorgbedrijf Antwerpen nodigt 4 bekende dj’s uit voor de nieuwe dansavonden en begint ’20 in 70’ op 16 februari met een kick-off in De Roma. Daarna volgt elke maand een dansfeest op een andere locatie.

Op ’20 in 70’ brengen bekende dj’s Zaki, Dirk Stoops, Gust De Coster en supporting dj Schwarzkopf het beste van de jaren ‘70. Het wordt telkens een fuif in seventiesstijl met de muziek, de sfeer, het uitzicht, de dansvloer en wie weet klasgenoten of een lief van toen…

Deze nieuwe reeks maandelijkse dansavonden van Zorgbedrijf Antwerpen is gericht op een publiek van vijftigers en zestigers en alle andere leeftijden die van de seventies houden. De kick-off vindt op donderdag 16 februari plaats in De Roma. Nadien wordt elke eerste donderdagavond van de maand op een andere locatie in de stad gedanst.

De plaatjes liggen voor het grijpen. Volgens dj Dirk Stoops zijn de jaren ’70 zelfs het zaligste muziekdecennium aller tijden. Stoops: “Ze brachten ons schitterende tijdloze platen die iedereen in mijn dj-sets van ‘20 in 70’ al dansend kan herbeleven. Verwacht dus maar, om het met Rod Stewart te zeggen ‘never a dull moment’.” Of zoals dj Zaki het omschrijft: “Nu mijn schaduw lang geworden is door de jaren van geluk, dans ik mijn schoenen bijna stuk.”

Ook dj Gust De Coster koestert de seventies: “Het project ‘20 in 70’ is voor mij echt ‘back to the roots’. Het is namelijk in 1971 dat ik als 18-jarige in het legendarische Brusselse Jeugdhuis Tram 81 mijn eerst fuiven heb gedraaid. Het gaat mij ontzettend veel plezier doen om mijn muzieklijsten van toen een tweede leven te gunnen. Mensen mogen zich verwachten aan The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, The Troggs, The Small Faces, The Pebbles, The Who, maar ook aan de vroege Bowie, Roxy Music, de vroege Eagles en Mud, The Sweet, Abba...

Praktisch

’20 in 70’ op donderdag 16 februari in De Roma om 20 uur

voorverkoop: 13 euro | kassa: 15 euro

tickets te verkrijgen via www.deroma.be - tel. 03 600 16 60 | Ticketbalie De Roma: Turnhoutsebaan 327, 2140 Antwerpen

maandelijkse ’20 in 70’ dansavonden vanaf 2 maart

voorverkoop: 10 euro | kassa: 12 euro

tickets te verkrijgen in alle dienstencentra van Zorgbedrijf Antwerpen, in winkel De Schakel aan de Bredabaan in Merksem of via de webwinkel www.deschakel.be

Meer informatie kan u hier vinden.