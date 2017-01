Zwijndrecht dwarsboomt Oosterweelplannen

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft gisteravond een onderdeel van de plannen voor de Oosterweelverbinding op Zwijndrechts grondgebied afgekeurd. Dat schrijft de krant De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door burgemeester André Van de Vyver (Groen), die vanmiddag te gast is in het atv-nieuws.

Het gaat om een eerder klein luik van de Oosterweelplannen op Linkeroever dat betrekking heeft op een aantal lokale wegen. Voor die ingrepen is de gemeente bevoegd. Zo kan ze de bouwvergunning op Vlaams niveau tegenhouden en de timing van de werkzaamheden, waarvan de bedoeling is dat ze dit jaar nog zouden starten, in gevaar brengen.

Volgens Van de Vyver gaat het onder meer om een rotonde in een kmo-zone die zou worden verplaatst naar een locatie waar zich nu een waterbekken bevindt. Dat waterbekken noemt hij belangrijk voor de watervoorziening in de omgeving.

Maar de burgemeester maakt er geen geheim van dat hij ook problemen heeft met het grotere plaatje. “De BAM zal nu niet anders kunnen dan opnieuw met ons rond de tafel te gaan zitten en naar onze eisen te luisteren”, zegt Van de Vyver.

“Die eisen gaan verder dan de punten over lokale wegen. We hebben bij wijze van spreken al boeken volgeschreven met bezwaren en eigen voorstellen en hebben onze inwoners bevraagd over de kwestie, maar de BAM en de Vlaamse regering hebben dat tot nu toe steeds naast zich neergelegd.”

Burgemeester Van de Vyver vraagt dat er meer rekening gehouden wordt met de leefbaarheid van zijn gemeente, bijvoorbeeld door een insleuving en overkapping van de E17. “We zijn ook niet volledig tegen een extra Scheldekruising, maar dat is geen oplossing voor het fileprobleem”, denkt hij. “Er zal een mentaliteitswijziging moeten gebeuren om tot een ‘modal shift’ te komen en er moet meer in het openbaar vervoer worden geïnvesteerd in plaats van erop te besparen.”