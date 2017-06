1 jaar cel voor abortusdokter

Een dokter uit de Seefhoek moet één jaar naar de gevangenis. Hij krijgt die straf omdat hij een abortus had uitgevoerd, zonder dat de zwangere vrouw besefte dat het om een dergelijke ingreep ging. Het was een vrouw uit Nepal die het slachtoffer was van een vermeende mensenhandelaar, die haar had verkracht. Toen ze zwanger bleek, nam hij haar mee naar de dokter. De vrouw had geen toestemming gegeven voor de abortus. De dokter krijgt nu dus 1 jaar cel, de mensenhandelaar 1 jaar met uitstel.