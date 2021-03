1 jaar corona: De oversterfte per gemeente

Exact een jaar geleden ging België in lockdown om de opkomst van het coronavirus tegen te gaan. Eén jaar coronacrisis heeft tot heel wat oversterfte geleid, ook in onze regio. Covid-19 is daarvoor de grootste oorzaak, maar ook de zomerse hittegolf heeft gevolgen gehad. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Statbel, de statistische dienst van de overheid.

Als we de balans opmaken voor alle gemeenten in onze regio, dan zien we duidelijke verschillen in het percentage oversterfte sinds het begin van de coronacrisis in maart vorig jaar. In Lint is de oversterfte het grootst. Maar ook in Stabroek, Wommelgem en Zwijndrecht heeft de coronacrisis tot flink wat oversterfte geleid, met percentages boven de 25 procent. Het gemiddelde percentage oversterfte in onze regio schommelt rond de 13 procent. Onder meer in Antwerpen is dat het geval. Toch zijn er ook enkele gemeenten die na een jaar coronacrisis een ondersterfte kennen. In Kontich, Essen en Malle stierven sinds het begin van de coronacrisis minder mensen dan verwacht.

Lint: 82 overlijdens 43,9% oversterfte

Stabroek: 190 overlijdens 36,7% oversterfte

Wommelgem: 183 overlijdens 28,9% oversterfte

Zwijndrecht: 237 overlijdens 26,1% oversterfte

Hove: 104 overlijdens 22,4% oversterfte

Schelle: 91 overlijdens 21,3% oversterfte

Kalmthout: 202 overlijdens 20,2% oversterfte

Hemiksem: 114 overlijdens 20% oversterfte

Zandhoven: 162 overlijdens 18,2% oversterfte

Schilde: 203 overlijdens 18% oversterfte

Aartselaar: 186 overlijdens 14,1% oversterfte

Borsbeek: 99 overlijdens 13,8% oversterfte

Schoten: 373 overlijdens 13,7% oversterfte

Antwerpen: 5484 overlijdens 13,5% oversterfte

Zoersel: 277 overlijdens 13,5% oversterfte

Brecht: 270 overlijdens 13,4% oversterfte

Kapellen: 330 overlijdens 12,2% oversterfte

Boechout: 143 overlijdens 11,7% oversterfte

Rumst: 166 overlijdens 11,4% oversterfte

Boom: 182 overlijdens 11% oversterfte

Wijnegem: 125 overlijdens 9,6% oversterfte

Brasschaat: 407 overlijdens 7,4% oversterfte

Ranst: 191 overlijdens 7,3% oversterfte

Edegem: 234 overlijdens 6,8% oversterfte

Mortsel: 274 overlijdens 2,6% oversterfte

Wuustwezel: 161 overlijdens 2,5% oversterfte

Niel: 102 overlijdens 1% oversterfte

Kontich: 173 overlijdens -1,1% oversterfte

Essen: 156 overlijdens -1,3% oversterfte

Malle: 160 overlijdens -4,8% oversterfte

(Bron: Statbel)

(Foto: © Belga)