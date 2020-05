Door de coronacrisis is bijna het hele wielerseizoen in het water gevallen. Wat doet een wielrenner dan met die vrijgekomen tijd? In het geval van Victor Campenaerts is dat mondmaskers verzamelen. De mondmaskers werden gemaakt door het bedrijf Bioracer dat zich normaal bezighoudt met wielerkledij. 'Vocsnor' overhandigde er vandaag zo'n 100 aan het dienstencentrum Den Bleek in Borgerhout. Dat centrum is niet toevallig gekozen, want zijn bomma is er een van de bewoners.