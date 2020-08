1 Kilo cannabis gevonden bij dealer

Het wijkondersteuningsteam van de regio City heeft gisteren in de directe omgeving van de Korte Zavelstraat en de Diepestraat een actie gehouden tegen druggerelateerde overlast.

Tijdens de actie merkte de politie een man op die ze herkenden naar aanleiding van andere feiten. Ze bleven hem in de gaten houden en het was duidelijk dat de man op zoek was naar verdovende middelen. Hij ontmoette twee personen en samen wandelden ze weg. Met z'n drieën gingen ze een appartementsgebouw aan de Carnotstraat binnen waar ze in de inkomhal bleven staan. Wat later kwam er nog iemand bij en ze zien dat er drugs verkocht werd. Als de verkoper weer buiten kwam, arresteerde de politie hem. Er volgde bij hem thuis een huiszoeking waar ruim één kilo marihuana aangetroffen werd. De drugs, verpakkingsmateriaal en een weegschaal werden in beslag genomen. De politie vond er ook een verboden wapen. Ook de uitschuifbare wapenstok is meegenomen. De verdachte van 29 jaar is door de onderzoeksrechter aangehouden.

(foto © Belga)