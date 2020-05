Balkonserenades, een reuzenbingo, en muziekoptredens....je zou denken dat er nu weinig te doen is, maar dat is niet het geval voor de huurders van een sociale woning bij Woonhaven. Samenlevingsopbouw vzw is één van de organisaties naast de Antwerpse cultuurhuizen en vzw’s waar de huisvestingsmaatschappij mee samenwerkt om activiteiten op te zetten voor haar huurders. Een event bijwonen kan en mag alleen maar vanop je eigen terras.