We zijn amper twee weken ver in het nieuwe schooljaar en al meer dan 1.000 Vlaamse kinderen zitten in quarantaine. Ook in Zoersel moeten enkele scholieren de komende dagen thuis doorbrengen. Kleuterschool de Kiekeboes in de Kerkstraat sluit er tijdelijk de deuren omdat meerdere leerkrachten en kleuters positief testten op het coronavirus.