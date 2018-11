1 op 3 gecontroleerde chauffeurs onder invloed op Allerheiligen

Bij een verkeerscontrole van de Antwerpse politie gisteren in de voormiddag bleek 1 op de 3 bestuurders onder invloed van alchol of drugs.



De politie controleerde in de Siberiastraat weliswaar máár 45 voertuigen, met Allerheiligen. Toch hadden 9 chauffeurs in alle vroegte mínstens een glaasje te veel op. En 5 mensen hadden aan de drugs gezeten. Tien rijbewijzen zijn meteen voor 15 dagen ingetrokken. In de namiddag vatte de politie post aan de Turnhoutsebaan en de Singel. Daar vlogen verschillende mensen de bon op of moesten ze ter plaatse een boete betalen voor onder meer bellen achter het stuur, te snel rijden en het negeren van het stoplicht. Er werd voor net geen 3.800 euro aan openstaande boetes geïnd.

(Archieffoto © Belga)