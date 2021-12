De leden van Open vld zullen zich volgende week moeten uitspreken over het nieuwe akkoord met NV-A en Vooruit waarbij Open vld maar 1 schepenambt krijgt binnen het Antwerpse stadsbestuur. Dat is gisteravond beslist door het Antwerpse partijbestuur van Open Vld. De verdeeldheid binnen de partij is duidelijk erg groot. Open vld'er en justitieminister Vincent Van Quickenborne vindt dat de afspraken van 3 jaar geleden, waar Open vld 2 schepenmandaten krijgt, moeten worden nageleefd. Dat zei hij vanmorgen in Wakker op Zondag.