1 op 5 bussen en trams rijdt in stad Antwerpen

De vakbonden voeren vandaag actie tegen de geplande reorganisatie bij De Lijn. Het bus- en tramverkeer is ernstig verstoord in heel Vlaanderen. De hinder is het grootst in de steden. Het is nog erg vroeg: de ochtendshift trekt zich nu op gang, de situatie kan nog wijzigen in het komende uur. Vele Lijnwinkels (verkooppunten) en belbuscentrales zullen vandaag gesloten blijven. De directie betreurt de staking.

Voor updates kunnen reizigers de hele dag terecht op www.delijn.be. Omdat ook de bedienden mee staken, zullen de overzichten tot op ritniveau vandaag niet overal en even frequent gemaakt kunnen worden.

In de stad Antwerpen rijdt ongeveer 1 op 5 van de trams en bussen. In de rest van de provincie rijdt ongeveer de helft. De Lijnwinkels en belbuscentrale zijn vandaag gesloten.