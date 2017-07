1 op 5 van bussen en trams is uitgereden

Ook vandaag laat de staking bij De Lijn zich voelen. Slechts 20 procent van de bussen en trams rijdt op dit ogenblik.

Wie wil gaan solden shoppen, kan best een alternatief zoeken, want het openbaar vervoer ligt ook vandaag lam door een staking. Op de Lijnen 8 en 10 (van Deurne, Wijnegem en Wommelgem via de premetro naar het centraal Station en het Zuid) gaat het nog redelijk goed, maar voor het overige is het huilen met de pet op.

De Lijn heeft wel een indicatieve lijst op haar website gezet, maar er is niet van alle stelplaatsten informatie toegekomen. Bekijk hier de lijst van de trams die wel rijden (onder voorbehoud)

Ook morgen en maandag houden de vakbonden acties bij De Lijn.