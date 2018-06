1 op 6 jonge vrouwen slachtoffer van seksuele intimidatie op zomerfestivals

Eén op de zes jonge vrouwen is de voorbije drie jaar minstens één keer het slachtoffer geweest van seksuele intimidatie op een zomerfestival in ons land. Dat zegt Plan België, dat zeshonderd jongeren bevroeg.

De organisatie trekt de hele zomer zelf naar festivals om jongeren te leren wat ze kunnen doen als ze zoiets zien gebeuren en pleit voor een noodnummer. Plan België ondervroeg 604 jongeren over hun ervaringen op zomerfestivals: zijn ze ooit ongewenst aangeraakt of zelfs aangerand, kregen ze seksistische beledigingen naar het hoofd geslingerd, of waren ze getuige van zo'n zaken? Zes op de tien zegt dat grensoverschijdend gedrag op festivals, zowel lichamelijk als psychologisch, 'aanwezig tot zeer aanwezig' is. Een op de zes jonge vrouwen geeft aan dat ze daar zelf in de voorbije drie jaar minstens één keer het slachtoffer van zijn geweest. Het komt ook voor bij jongens, maar minder vaak: van de 604 jongeren gaven er 87 aan dat ze te maken kregen met seksuele intimidatie, onder wie ongeveer een dertigtal jongens.

De peiling toont volgens Plan België aan dat jongeren eigenlijk niet goed weten wat te doen in zo'n situatie. Eén op de vijf meisjes geeft aan dat ze niets hebben ondernomen. Ook de getuigen vinden vaak geen passend antwoord: een kwart heeft niet gereageerd en is weggegaan, al geeft de meerderheid wel aan dat ze het slachtoffer op een of andere manier hebben geholpen. Op grotere festivals als Rock Werchter of Tomorrowland zijn er volgens Plan België meer slachtoffers en getuigen, al betekent dat niet dat die minder veilig zijn, luidt het. Ook op andere, kleinere festivals zijn er meldingen. Plan België trekt deze zomer zelf naar de festivalterreinen met de campagne #safefestival, om jongeren te leren wat ze kunnen doen als ze slachtoffer of getuige zijn van seksuele intimidatie. De organisatie pleit ook voor een noodnummer voor festivals, dat overal op het terrein duidelijk zichtbaar is.

(foto : Pixabay)