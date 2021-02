1 op 6 personeelsleden in Antwerpse ziekenhuizen heeft al coronaprik gekregen

'Vaccineer artsen, ziekenhuispersoneel en zorgmedewerkers in de eerste lijn met Pfizer en Moderna.' Dat is de boodschap die BVAS uitdraagt. 'Zorgverleners komen in contact met COVID-19 en lopen dus het grootste risico. Het is dan ook logisch dat ze het best werkzame vaccin krijgen', zegt Marc Moens, erevoorzitter van het artsensyndicaat BVAS.