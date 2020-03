1 opluchting dezer dagen: de zon blijft schijnen

Het blijft vandaag droog en het is zeer zonnig, met een onaangenaam schrale matige tot vrij krachtige oostnoordoostenwind met rukwinden rond 50 of 60 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 9 en 11 graden. 's Avonds en 's nachts blijft het helder. Het wordt opnieuw koud met verspreide nachtvorst. De minima liggen tussen -2 en 0 graden elders.

Maandag blijft een krachtig hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa ons weer bepalen. Droge en stabiele continentale lucht wordt naar onze streken aangevoerd. Het wordt zeer zonnig, maar het blijft vrij koud met maxima van 8 tot 11 graden. De wind is onaangenaam en waait matig tot soms vrij krachtig uit oostelijke tot zuidoostelijke richtingen. Maandagavond en tijdens de nacht van maandag op dinsdag blijft het helder. Het wordt opnieuw koud met verspreide nachtvorst. De minima liggen rond -1 of -2 graden elders.

Na een koude ochtend met overal vriestemperaturen wordt het dinsdag opnieuw zonnig. De maxima schommelen tussen 10 à 11 graden in Laag- en Midden-België. De matige zuidoostenwind blijft schraal en koud aanvoelen.

Woensdag verandert het weerbeeld weinig. Na een koude ochtend wordt het zonnig bij maxima van 5 tot 9 graden. De oostenwind is matig en schraal.

Ook donderdagochtend vriest het overal. Eerst is het nog zonnig. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken vanuit het oosten, maar het blijft overwegend droog. Over het westen zijn de opklaringen mogelijk breed tot de avond. We halen maxima van 4 tot 9 graden bij een matige wind uit oost tot noordoost.

Vrijdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. De kans op enkele lokale buien stijgt. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden en de wind is zwak en veranderlijk.

Foto Belga