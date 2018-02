1 rijstrook in Tijsmanstunnel (R2) afgesloten richting Stabroek

Aan de Frans Tijsmanstunnel (R2) in Antwerpen is er vanochtend betonschade vastgesteld aan het wegdek. Hierdoor is er plaatselijk één rijstrook afgesloten in de richting van Stabroek/A12. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een aannemer opgetrommeld om een eerste noodherstelling uit te voeren.



Net voor de Frans Tijsmanstunnel in de richting van Stabroek/de A12 is er schade opgetreden aan een betonplaat van het wegdek. De rechterrijstrook is er momenteel afgesloten. Een aannemer voert vandaag een eerste noodherstelling uit om de R2 zo snel mogelijk opnieuw volledig te kunnen vrijgeven. De rechterrijstrook blijft nog tot vannacht afgesloten. Later, wanneer de weersomstandigheden goed zijn, zal het Agentschap Wegen en Verkeer nog een grondigere herstelling uitvoeren. Deze zal plaatsvinden tijdens een weekend om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

(foto Google Maps)