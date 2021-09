Politie en parket willen blijven waarschuwen voor feiten van helpdeskfraude. Afgelopen week ontvingen ze naar eigen zeggen opnieuw aangiftes, waarbij mensen tienduizenden euro’s zijn kwijtgespeeld. Bij helpdeskfraude worden mensen benaderd door iemand die zich voorstelt als medewerker van hun bank. Nadat ze wat vertrouwen hebben gewonnen, delen ze mee dat er een grote som van de rekening is gegaan. De oplichter speelt in op de ontstane paniek en biedt meteen een oplossing aan: een medewerker komt het probleem ter plaatse oplossen, want het moet snel gaan. Daarbij worden bankgegevens ontfutseld of wordt de bankkaart doorgeknipt, maar blijft de chip intact. De oplichter verdwijnt met vertrouwelijke gegevens en/of bankkaarten en meteen verdwijnt geld van de rekening. In de Kempen waren er de voorbije week nog meerdere aangiftes. Eerder was dat ook in onze regio al het geval. Politie en parket willen mensen waarschuwen: “Medewerkers van een bank zullen nooit jouw persoonlijke codes vragen. Ze ook nooit aan huis om betaalkaarten door te knippen, op te halen of om bepaalde betaalproblemen op te lossen. Laat je ook nooit van de wijs brengen door zogenaamde hoogdringendheid. (Bron : Febelfin).” "Het is belangrijk om over het onderwerp te praten met ouders, grootouders, nonkel of tantes die dit fenomeen nog niet zouden hebben opgepikt. Een interessant gespreksonderwerp voor bij een barbecue dit weekend", vinden ze bij het Antwerpse parket.