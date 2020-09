De nieuwe sportief directeur van voetbalclub KSV Roeselare is opgepakt op verdenking van zedenfeiten met minderjarigen. Zijn slachtoffers zocht hij vooral in het Antwerpse, waar hij ook vandaan komt. De eerste klacht dateert al van juni dit jaar, intussen zijn er al vijf tieners die hij benaderd zou hebben. Hij zou de jongens ee contract beloofd hebben in ruil voor seks.