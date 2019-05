Tien jaar geleden nam Dokters van de Wereld de activiteiten van Artsen zonder Grenzen in Antwerpen over. Het nieuwe zorgcentrum opende toen zijn deuren. Vandaag zijn we 10 jaar verder en blikken we even terug op hun activiteiten.





Coördinator Alexis Andries praatte erover in de ATV-studio. Bekijk het volledige studiogesprek hier.