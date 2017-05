10 jaar geleden overleed BeroepsAntwerpenaar George Van Cauwenbergh

George Van Cauwenbergh, de legendarische Antwerpse stadsgids, overleed vandaag 10 jaar geleden, en dat wordt vanavond herdacht aan zijn standbeeld vlakbij het Steen.

George kon als geen ander over de rijke geschiedenis van de stad vertellen. Zijn boeken werden referentiewerken, en een reeks op ATV maakte hem wereldberoemd in Antwerpen. In het middagnieuws kunt u kijken naar een portret van de voormalige BeroepsAntwerpenaar en een gesprek met zijn zoon Henk Van Cauwenbergh.