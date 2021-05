Na de eerste praktijktesten op de Antwerpse huurmarkt zijn nu ook de resultaten bekend van de praktijktesten op de arbeidsmarkt. Beginnen doen we met positief nieuws. Op basis van gender en seksualiteit is geen discriminatie vastgesteld door de onderzoekers van de universiteit Gent. Op basis van leeftijd en etniciteit daarentegen wel. Bijzonder aan dit onderzoek is dat het ook een duidelijk beeld schept over de sectoren waar al dan niet veel werk aan de winkel is. Voornamelijk de bouwsector doet het nu goed.