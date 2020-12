Nieuws 10 jaar na de sluiting van Opel Astra in Antwerpen

Morgen is het exact 10 jaar geleden dat de laatste Opel Astra in Antwerpen van de band rolde. General Motors had eerder dat jaar beslist om de Antwerpse fabriek te sluiten, een model dat oorspronkelijk voor Antwerpen bestemd was in Azië te gaan produceren. Er volgde een vruchteloze zoektocht naar een overnemer en onderhandelingen tussen vakbonden en directie over de toekomst van de 2600 werknemers. Vakbondsman Rudy Kennes blikt terug op die bewogen periode.