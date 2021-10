De Antwerpse Zonzo Compagnie is in de prijzen gevallen. De organisatie die muziekprojecten en festivals organiseert -voor en door kinderen- heeft vorige week in Noorwegen twee internationale YAM Awards gewonnen. De compagnie is vanuit de Offerandestraat uitgegroeid tot een internationale culturele speler. Met een eigen muzieklabel en festivals in Canada, Portugal en een pak andere Europese landen.