10-puntenplan om verkeersveiligheid te verhogen en mobiliteit te verbeteren

Vanochtend heeft het Antwerpse stadsbestuur een 10-puntenplan voorgesteld voor meer verkeersveiligheid en een betere mobiliteit. Dit zijn de krachtlijnen.

1. Vierkant groen

Samen met de specialisten van Vias zal ‘vierkant groen’ getest worden op kruispunten die zich daartoe lenen.

2. Conflictvrije verkeersinstallaties

Zoveel mogelijk conflicten vermijden op kruispunten. In het najaar wordt gestart met de stelselmatige inschakeling van de ‘verkeerslichtencomputer.’ Tegen 2019 zullen alle verkeerslichten in onze stad centraal aangestuurd worden en zal een beter verkeersmanagement mogelijk worden.

3. Venstertijden voor vrachtwagens in zone 30

In zones 30 worden venstertijden voor vrachtwagens geïntroduceerd. Dit zijn vastgestelde tijden waarop vrachtwagens winkels in zones 30 mogen bevoorraden. We starten dit najaar met een eerste proefproject in Borgerhout intra muros zuid.

4. Inrichting kruispunten

Extra maatregelen nemen om kruispunten veilig in te richten. Waar nodig en mogelijk wordt een teruggetrokken stopstreep voor voertuigen voorzien. Eventueel gecombineerd met een fietsopstelstrook en voorstart voor fietsers. Ook het principe ‘rechtsaf voor rood’ en inbuigende fietspaden wordt versneld gerealiseerd.

Een primeur is het proefproject op het kruispunt van de Kernenergielaan en de Krijsglaan in Wilrijk, waarbij een lichtseininstallatie wordt geïnstalleerd om rechts afslaand verkeer te verwittigen bij aankomende fietsers.

5. Veilige fietspaden

Daar waar fietspaden een weg kruisen wordt met fietspijlen op de weg aangeduid vanuit welke richting men fietsers kan verwachten. Op de fietsostrades en fietspaden naar de stad plaatsen we bij het binnenrijden van de bebouwde kom borden waarbij we ‘snelle’ fietsers vragen jun snelheid aan te passen.

6. Zones 30

Tegen eind 2018 is 95% van alle Antwerpse wegen zone 30. We introduceren de intelligente snelheidsbegrenzer voor alle stedelijke voertuigen. Daarnaast vragen we ook onze partners zoals De Lijn, de taxisector, leveranciers,... om deze snelheidsbegrenzers te installeren voor zones 30.

7. Veilige vrachtwagens

De stad blijft het goede voorbeeld geven en maakt haar eigen voertuigen maximaal verkeersveilig met dodehoekspiegels, sensoren en camera’s.

8. Vrachtwagenroutes

Zowel voor werfvrachtverkeer als voor kernwinkelgebieden introduceren we vaste vrachtwagenroutes doorheen de stad. Bij alle grote werven vergund door de stad Antwerpen, leggen we leggen we verplicht aan- en afrijroutes op voor werfverkeer.

9. Zwarte punten

Op basis van de overzichten van de zwarte punten, gaan we samen met de verantwoordelijke wegbeheerders over tot een versnelde invoering van infrastructurele en technische maatregelen ter verbetering.

10. Sensibilisering

We voorzien pakketten op maat voor jongeren van 12 tot 25 jaar gericht op een veilig verkeersgedrag, zowel bestemd voor fietsers, bromfietsers als prille autobestuurders.

