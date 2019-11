10 voltijdse jobs weg bij CAW door besparingen Vlaamse regering

Het is intussen duidelijk dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in Merksem tussen de afrit van de E19 en de Colruyt aan de Groendaallaan van een 44-jarige Rus is. Het was een lugubere vondst gisteren in Merksem. Eerst was niet duidelijk hoe de man om het leven gekomen was. Maar al snel bleek er geen kwaad opzet in het spel. Wellicht is de man overleden door onderkoeling. Mogelijk had hij te veel gedronken.