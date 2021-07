100 autostaanplaatsen onder Groenplaats verdwijnen voor fietsenstalling

Cambio, het bekende autodeelsysteem, vierde vandaag feest. Ze zijn in Antwerpen nu 15 jaar bezig en vandaag werd meteen ook de 250ste deelauto ingehuldigd. Antwerpen is daarmee de grootste cambio-stad van Vlaanderen. Ondertussen is cambio actief in 50 Vlaamse steden en gemeenten. Circa 26.500 Vlamingen, waaronder ruim 6.000 inwoners van Antwerpen, maken ondertussen gebruik van dit autodeelsysteem.Cambio breidde doorheen de jaren niet alleen sterk uit, maar evolueerde ook verder om de overstap van een eigen wagen naar een gedeelde wagen zo makkelijk mogelijk te maken.Naar aanleiding van haar 15e verjaardag lanceert cambio in Antwerpen een tijdelijk proefaanbod De eerste Antwerpse standplaatsen werden in gebruik genomen in 2006. Antwerpen telt inmiddels 250 cambio deelauto’s verspreid over 93 standplaatsen en zones en meer dan 6.000 gebruikers.