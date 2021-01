100 dosissen cocaïne gevonden bij dealer

In de Jan Breydelstraat kon het drugsondersteuningsteam (DOT) woensdagmiddag een verkoper van verdovende middelen op heterdaad betrappen.

Ter hoogte van het station in Berchem viel de bestuurder van een auto op om omwille van zijn vlot gedrag in het verkeer terwijl hij aan het gsm'en was en tegelijk veel aandacht had voor de omgeving. Een beetje later bezocht hij heel kort een pand en wilde daarna weer vertrekken. Maar het DOT vermoedde dat de man er drugs ging leveren, en ging over tot controle van de verdachte. De man had hasjiesj op zak, twee mobiele telefoons en een eerder beperkte hoeveelheid geld. De man werd gearresteerd en bleek ook nog 26 gebruikershoeveelheden cocaïne bij zich te hebben.

Ook bij de 21-jarige thuis vond de politie cocaïne en marihuana. In totaal nam de politie 2,4 gram hasjiesj, 2,25 gram marihuana, zes mobiele telefoons en 100 gebruikershoeveelheden cocaïne in beslag. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(bericht en foto Lokale Politie Antwerpen)