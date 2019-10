100 jaar John Lundström

Kent u Radio Expres nog? Een stadzender is dat, die in de jaren '80 en '90 in de ether hing, en vanop heel wat Antwerpse evenementen uitzond. Radio Expres is nu terug, en vanuit de nieuwe studio in de Lange Kievitstraat zijn de presentatoren van toen van plan opnieuw hun plekje in het radiolandschap te veroveren.