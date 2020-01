Het Olympisch Jaar is ingezet in de stad Antwerpen. Want 2020 viert de 100ste verjaardag van de Olympische spelen in Antwerpen. Die vonden in 1920 plaats. Het hele jaar door zullen er evenementen zijn rond die 100ste verjaardag. Deze ochtend kregen we al het logo te zien van dat Olympisch feestjaar.