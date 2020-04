Wat doe je als fanfare in Coronatijden? Je mag niet repeteren, de concerten zijn uitgesteld en dat mogelijk voor langere tijd. En je voelt vaak de nood om toch samen te musiceren. Wel, dat doen ze ook nog. Maar dan vanop afstand. De muzikanten van de Koninklijke Fanfare de Verbroedering Zandvliet zijn nu een 'blijf in uw kot-fanfare' gestart. De fanfare steekt met de gekozen muziekstukken ook een hart onder de riem van iedereen die het nodig heeft en probeert te bewijzen dat je de band tussen mensen, tussen vrienden niet zomaar klein krijgt.Muzikant Pieter Linders geeft een woordje uitleg: "Hubert Sleymer zorgt voor vereenvoudigde partituren die de meeste muzikanten mits wat zelfstudie wel onder de knie krijgen. Dirigent Rudi Versweyveld zorgt voor muzikale tips. De muzikanten nemen dan thuis met hun smartphone hun eigen partij op, soms met alle leden van het gezin samen. Al deze filmpjes worden tot een mooi geheel gemonteerd door muzikant Tim Boydens." "Muzikanten kunnen ook samen repeteren in een virtueel fanfarelokaal. Dat wordt vooral gebruikt om de wekelijkse lessen voor de jeugdige muzikanten te laten doorgaan. Met onze 'BLIJF IN UW KOT-fanfare' blijven we toch allemaal regelmatig ons instrument vastpakken. En dan kunnen we, hopelijk binnen enkele weken, de draad weer vlotjes oppikken tijdens de wekelijkse repetities."Wie de filmpjes wil bekijken, vindt deze terug via de website https://www.kfvz.be of de Facebookpagina https://www.facebook.com/kfvz1868 van de fanfare.