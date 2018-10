100 legerhelmen herdenken 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog in Deurne

Op de luchthaven van Deurne vormen kinderen en leerkrachten op dinsdag 6 november met 100 versierde legerhelmen het vredesteken. Dat doen ze naar aanleiding van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog.

Ten Aanval

In de aanloop naar de herdenking van WOI in Deurne speelde op maandag 15 en woensdag 24 oktober het gezelschap Hikke Takke Toe de voorstelling ‘Ten Aanval’, een aangrijpend en interactief muzikaal verhaal over de Eerste Wereldoorlog voor leerlingen van de derde graad. De basisscholen Kadee, Trampoline, Axi-Joma en Sancta Maria gingen kijken. De voorstellingen vonden plaats in dienstencentrum Bosuil zodat er een intergenerationele samenwerking was en de senioren met de kinderen hun ervaringen konden uitwisselen over de oorlog.

100 legerhelmen

Na de voorstelling gingen de leerlingen aan de slag om 100 legerhelmen creatief te versieren en er een vredesboodschap in te verwerken. Zo stonden ze even stil bij de tragedie die meer dan 100 jaar geleden plaatsvond, anderzijds konden ze ook nadenken over een vredesboodschap voor de toekomst. De helmen zijn een pleidooi voor vrede in heel de wereld, een boodschap die het district Deurne wil uitdragen naar alle Deurnenaars, maar vooral naar de jeugd van vandaag.

Vredesteken

100 leerkrachten en leerlingen van de deelnemende scholen zullen met de 100 helmen een vredesteken vormen op het tarmac van de luchthaven van Deurne, naast een vliegtuig uit WOI. Vanuit de lucht wordt een foto genomen van dit tafereel. De leerlingen bezoeken ook nog het Stampe en Vertongen museum en komen zo meer te weten over het vliegwezen in Deurne en de Wereldoorlog. De helmen met de vredesboodschappen krijgen nadien een plekje voor het districtshuis van Deurne, zodat iedereen ze kan bezichtigen.

(foto : Pixabay)