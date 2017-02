100 miljoen besparen door energie-intercommunales samen te voegen

N-VA wil de energie-intercommunales samenvoegen en vervangen door één bedrijf. Nu zijn ze een onsamenhangend kluwen. En dat wil de partij dus eenvoudiger.



Antwerps schepen, Koen Kennis, is de drijvende kracht achter het plan. Dat op termijn jaarlijks 100 miljoen euro zou moeten opleveren. Maar er is wel politieke wil en overtuigingskracht voor nodig, beseft Kennis. Hij hoopt dat de commotie van afgelopen week over de intercommunales daartoe kan bijdragen. Koen Kennis zelf zou met het plan van elf mandaten in de sector naar vier terugvallen.