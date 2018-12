100 verschillende kerststallen in Sint Willibrorduskerk

Een kerststal van Lego, of een Scandinavische of Afrikaanse kerststal. Wie wil weten hoe de wereld kindje Jezus afbeeldt en het Bijbelse tafereel van Kerst, kan zijn hart zeker ophalen in de Sint Willibrorduskerk in Berchem.

Meer dan 100 kerststallen staan er uitgestald. Eén van de blikvangers is deze wel érg moderne Amerikaanse versie. Jozef neemt een selfie - met zijn boreling - terwijl de 3 koningen op bezoek komen met hun Seghway. En de biologische os zag dat het goed was. Ook ándere opvallende en minder opvallende - maar daarom niet minder mooie bouwsels - kan je bekijken tot 6 januari, elke dag van 1 tot 5 uur in de namiddag.