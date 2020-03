'100.000 bestelde mondmaskers niet geschikt om te gebruiken bij zorg coronapatiënten'

De 100.000 mondmaskers die de Vlaamse overheid vorige week verdeeld heeft onder de revalidatieziekenhuizen zijn niet geschikt om te gebruiken bij de rechtstreekse zorg van COVID-19-patiënten. Ze zijn wel degelijk bruikbaar voor andere zorgverleners. Dat benadrukt Joris Moonen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vanochtend.

Uit mailverkeer van de revalidatieziekenhuizen met Zorg en Gezondheid blijkt dat het Agentschap zelf vaststelde dat de maskers geen kwaliteitsmerk of certificaat dragen en ze geproduceerd zijn voor industriële en dus niet voor medische doeleinden. Dat schrijft De Tijd vandaag. 'Die mondmaskers zijn besteld in een periode dat er schaarste aan mondmaskers was in België. We hebben die besteld bij diverse leveranciers', reageert Moonen. 'We wisten op voorhand dat het ging om industriële mondmaskers, niet geschikt voor medische toepassingen. Zorgverleners die rechtstreeks in contact komen met COVID-19-patiënten kunnen die niet gebruiken.'

Er wordt wel benadrukt dat ze kunnen gebruikt worden door andere zorgverleners. 'Dit betekent zeker niet dat ze totaal onbruikbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om zorgverleners die ziek zijn geweest en na genezing terugkeren. Met die industriële mondmaskers kunnen ze veilig opnieuw aan de slag. Ook poetspersoneel kan ze gebruiken en personeel dat echt een mondmasker wil dragen maar niet in contact komt met patiënten', legt Moonen uit.

Moonen bevestigt ook het probleem waarmee het Antwerpse revalidatieziekenhuis RevArte kampte. Dat kreeg mondmaskers die verpakt zaten in gebruikte bananen- en cornflakesdozen, wat ingaat tegen de voorschriften. 'Dat is geen algemeen probleem. Blijkbaar is er iets fout gelopen bij de herverpakking in België door vrijwilligers. Vermoedelijk waren er bij de herverpakking te weinig dozen die voldoen aan de voorschriften', legt Moonen uit. Hij benadrukt dat alleen het Antwerpse ziekenhuis daarmee geconfronteerd is. 'We gaan nu checken of de mondmaskers nog voldoen aan de voorschriften. We bekijken ook of we mondmaskers kunnen leveren uit de noodstock.'

(Archieffoto Pixabay)