100.000e klant van Swapfiets krijgt gouden fiets

De populariteit van fietsabonnement Swapfiets is dit jaar sterk gegroeid. Het bedrijf heeft de mijlpaal van 100.000 klanten bereikt en is daarmee het grootste fietsabonnement ter wereld. Sinds de start in 2014 groeide het bedrijf ieder jaar met minimaal 500 procent. Het jaar 2017 werd afgesloten met 20.000 fietsabonnementen, inmiddels zijn het er dus al vijf keer zoveel.

Swapfiets, te herkennen aan haar blauwe voorband, werd in 2014 opgericht door drie vrienden met een sterk consumenteninzicht. Mensen beschikken graag over een eigen fiets, maar wensen zich niet druk te maken over het onderhoud. Swapfiets pakt het daarom anders aan: service en reparaties zijn inbegrepen in je fietsabonnement. Dit bleek een gouden idee, het bedrijf groeide in een hoog tempo naar 100.000 klanten in vier landen (Nederland, België, Duitsland en Denemarken).



Het 100.000ste gouden Swapfietsexemplaar werd vanochtend op feestelijke wijze bezorgd bij een nietsvermoedende klant in Antwerpen. Gwenn Goormans (24 jaar) is blij met haar nieuwe gouden fiets: “Wat een fantastische start van mijn abonnement bij Swapfiets.”



Exponentiële groei

Swapfiets kent sinds haar oprichting een exponentiële groei. Na de levering van de eerste Swapfietsen in 2014 werd het concept gevalideerd en geoptimaliseerd. In deze testfase ontwikkelde Swapfiets haar eigen kwaliteitsvolle fiets met een simpel design. In 2017 koos het bedrijf voor een groeistrategie waarbij Swapfiets landelijk werd uitgerold en de grens overstak. “Het binnenhalen van de 100.000e klant is een belangrijke mijlpaal in onze jonge historie,” zegt Steven Uitentuis, managing director van Swapfiets. Het bedrijf is inmiddels actief in bijna 50 steden en sleepte de afgelopen jaren verschillende prijzen en nominaties in de wacht.



Reden voor succes

Het unieke concept van Swapfiets is de voornaamste reden voor de snelle groei. Een abonnement op Swapfiets garandeert een altijd werkende fiets voor een vast bedrag per maand. Daarnaast onderscheidt Swapfiets zich op diverse vlakken van een normale fiets of deelfiets. Swapfiets durft andere keuzes te maken en schudt daarmee de traditionele fietsenmarkt op. Zo introduceerde Swapfiets een internationaal retailconcept die een verlengstuk vormt van het merk. In tegenstelling tot de traditionele fietsenwinkels, hebben de Swapfiets-winkels een simpel en strak design en staan er geen fietsen. Klanten kunnen er terecht voor directe service of vragen.



Nieuwe concepten

Het leveren van de beste service en klanttevredenheid blijft ook in de toekomst op nummer één staan bij Managing Director Steven Uitentuis: “Onze producten en service worden continue verbeterd om onze klanten een te gekke service aan te bieden. De lancering van de app, waarmee klanten binnen 20 seconden zelf een Swap kunnen inplannen is hier een goed voorbeeld van.” De komende jaren gaat het bedrijf qua groeistrategie verder de ingeslagen weg op. Daarnaast is het bedrijf nieuwe typen fietsen aan het testen en wil de organisatie de zakelijke markt gaan bedienen.

(Bron en foto : Swapfiets)