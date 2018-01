1000 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven

In de haven heeft de douane meer dan 1.000 kilo cocaïne onderschept.

De drugs was verborgen in een container die geladen was met een vracht bananen. De lading kwam uit Colombia en had Nederland als eindbestemming. Naast het onderscheppen van de cocaïne kon de douane ook al 4 mannen aanhouden: 3 Nederlanders en een Griek. Zij worden vrijdag voorgeleid. In het begin van het jaar is al eens 7000 kilo cocaïne in een lading bananen gevonden.